Командование российской армии отправило двух штурмовиков на необычное боевое задание, приказав им не допустить потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Бойцы с позывными «Кейбер» и «Вейдер» рассказали, что перед ними стояла задача взять украинских военных живыми, чтобы в дальнейшем их можно было допросить и получить важные данные противника.

«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков», — приводит Минобороны слова одного из участников штурма с позывным «Вейдер».

По данным оборонного ведомства, «языков» в бетонном доте оказалось трое. В ходе штурма они почти не пострадали и быстро согласились сотрудничать. Бойцов, взявших в плен «языков», представили к государственным наградам.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что основная задача ВС РФ в зоне СВО — минимизация потерь. По его словам, для этого необходимо «воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались».