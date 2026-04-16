Война с РФ и попытки «запугать» Трампа: зачем Европе новый военный блок

Европа задумалась о создании нового военного блока, где Украине будет отведена роль «ведущего участника». Чем грозит России желание европейских стран укрепить свою военную мощь, и почему Европа пытается «запугать» президента США Дональда Трампа, рассказал в своей статье для Life политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. Также американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в отказе помогать с открытием Ормузского пролива, назвав их «бумажными тиграми», и высказал желание выйти из альянса.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что экс-спецпредставитель президента США Кит Келлог, который ранее активно участвовал в переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса, сейчас «продвигает идею» создания военного блока с Украиной в качестве ведущего участника.

Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов обратил внимание на то, что сейчас вряд ли кто-то серьезно верит во вступление Украины в НАТО.

«Совсем иное дело — создание отдельного блока, который полностью легитимизировал бы участие стран Запада в гибридной войне против России без риска быть втянутым в реальный вооруженный конфликт», — отметил он.

И на фоне «мантр» Трампа о предательстве союзников и намерении выйти из Североатлантического альянса европейцы заявляют о желании учиться жить без США и призывают объединяться. Однако все эти заявления похожи на блеф и «попытки европейцев «запугать» Трампа», и сторонники НАТО «по обеим сторонам Атлантики» ждут, когда республиканцы проиграют выборы в конгресс и президент США утратит большую часть своего влияния, отметил политолог.

«Впрочем, как было, уже явно не будет. Как будет — зависит напрямую от итогов разрешения украинского конфликта. Разрешения или заморозки. Прагматики из числа противников России давно поняли, что нанести нашей стране «стратегическое поражение» здесь и сейчас не получится, а значит, нужно сводить дело к заморозке и подготовке новой войны, в которой Украине снова будет отводиться ведущая роль», — уверен эксперт.

Также, по его словам, в орбиту нового конфликта могут быть вовлечены страны Прибалтики, Польша, Румыния, Финляндия. Именно они и Украина создадут ядро нового военного блока, спонсорами и идейными вдохновителями которого станут Великобритания, Франция и Германия.

«Европа совершенно четко взяла курс на войну с Россией и уже никак не планирует от него отступать. Просто для этого нужно подготовить материальную и юридическую базу. И это лишний раз подтверждает мысль о том, что нельзя оставлять недовоеванную войну и какие-то непонятные «буферы» между нами и странами, с которыми предстоит воевать в будущем», — констатировал Дмитрий Родионов.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

При этом генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».