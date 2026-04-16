Истребители F-16 и Mirage уничтожены на авиабазе в Кировоградской области

Одной из целей ночного удара по Украине стала авиабаза Канатово в Кировоградской области. Там ВС РФ удалось уничтожить ценную иностранную технику ВСУ.

"Несколько истребителей F-16 и Mirage2000 разбиты в хлам, восстановлению не подлежат. Также уничтожены иностранные летчики", - сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Удары по Кировоградской области наносились в 2:39 и 2:45, работали БПЛА "Герань" и авиационные крылатые ракеты Х-101.

Канатово - одна из резервных авиабаз ВВС Украины. Официально числится недействующей, на деле после 2014 года восстановлена, а за время СВО оборудована для приема и обслуживания боевых самолетов - в том числе американских F-16 и французских Mirage2000.

В советское время в Канатово базировались истребительный и бомбардировочный авиаполки, аэродром оснащен капитальными укрытиями для самолетов, а инженерный состав обладает компетенциями по работе с Су-24 (их приспособили для запуска крылатых Storm Shadow) и Су-27.