Военный аналитик Ян Гагин рассказал, что ВСУ используют Свято-Успенскую Святогорскую лавру как опорный пункт. Также он обвинил украинских военных в разграблении святынь, пишут «Аргументы и факты».

По словам Гагина, ВСУ превратили монастырь в Святогорске в укрепленный район. Он предупредил, что при отступлении украинские силы могут разрушить лавру.

«При отступлении они могут разрушить ее, как разрушают все христианские святыни. Не исключаю, что у них стоит задача разрушить православные святыни», - заявил Гагин.

Он назвал это «частью системной тактики» Украины. Гагин утверждает, что силы ВСУ целенаправленно оборудуют огневые точки в храмах, понимая, что российские военные не будут наносить по ним массированные удары. По его словам, как только позиция становится невыгодной, ВСУ минируют храмы или поджигают их, отступая.

«Утварь достаточно дорогую они вывозят, разграбляют. Мы несколько раз находили схроны, которые они не успели забрать при отступлении», - заявил Гагин.

По его словам, солдаты ВСУ собирали старинные иконы, книги, а также изделия из драгоценных металлов. Гагин заявил, что такой схрон был обнаружен в городе Селидово.

Гагин добавил, что в святогорском монастыре могут находиться мирные жители и братия. Он допустил, что они могут быть заложниками ВСУ, которые используют их в качестве «живого щита».

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что контроль над Александровкой позволяет российским военным наступать на Святогорск. Седьмого марта он сообщил, что ВС РФ заняли северо-восточную окраину Святогорска и начали закрепляться там.