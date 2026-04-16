Сводка СВО за ночь 16 апреля: «огненный шторм» под Краматорском и ВС РФ в Лосевке

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях под Краматорском и срыве планов ВСУ в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 16 апреля.

Артиллеристы «сожгли» более 50 объектов ВСУ под Краматорском

Российские артиллеристы уничтожили более 50 объектов ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. Речь идет об операциях артиллерийского дивизиона бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского.

В Минобороны отметили, что за две недели к 16 апреля было уничтожено более 50 целей, в числе которых больше двадцати пунктов управления дронами и точек запуска дронов, а также маршруты подвоза продовольствия и боеприпасов, укрепленные огневые точки, не менее восьми блиндажей и более десяти пехотных групп ВСУ. Артиллеристы применяли орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

Операция снайперов

Снайперы ВС РФ обеспечили проход российских штурмовиков в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Снайперы подавили огневые точки ВСУ, мешавшие продвижению пехоты. Это позволило штурмовикам преодолеть простреливаемые участки и закрепиться на новых рубежах.

Удар «Гиацинта»

Расчеты орудий «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Укрепленные позиции ВСУ были обнаружены дроном-разведчиком. В лесах были оборудованы замаскированные блиндажи, а в одном из населенных пунктов ВСУ превратили бывшие жилые дома в долговременные огневые точки.

Координаты целей были переданы артиллеристам, расчеты «Гиацинта-Б» нанесли по целям серию ударов осколочно-фугасными снарядами. В результате опорные пункты и фортификационные сооружения были полностью разрушены.

Удар по штурмовикам ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали выдвижение штурмовых групп ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила попытку ВСУ перебросить штурмовиков на передовую. Украинские войска передвигались наибольшими группами, используя лесополосы для маскировки. Также разведка заметила перемещение бронеавтомобилей ВСУ.

Удары по целям нанесли FPV-дроны и расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет». Ударами «Ланцетов» были уничтожены бронеавтомобили Humvee и «Новатор».

Удар «Панциря»

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» нанес удар по дрону ВСУ, сообщили в Минобороны. Цель была поражена. В Минобороны отметили, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Российские дроны закрыли для ВСУ небо под Константиновкой

Российские FPV-дроны затруднили работу украинских разведывательных и ударных беспилотников под Константиновкой. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода БПЛА, военный с позывным «Иванец».

«Конечно, у них [ВСУ] пошли потери, они уже меньше летают в этом районе, не так смело они уже передвигаются. Подгадывают по погоде, когда нам тяжелее работать», - рассказал военный.

ВС РФ в Лосевке

Военкор Юрий Котенок заявил, что российским силам удалось проникнуть на территорию села Лосевка под Волчанском (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам военкора, речь идет о «неоднократных заходах» российских штурмовиков в Лосевку. Котенок указал, что село расположено на левом фланге оборонительного рубежа, который ВСУ оборудовали к югу от Волчанска.