Войска РФ начали бои за центр Новодмитровки в Сумской области

Российские подразделения, которые продвигаются в Сумской области, начали бои за центр села Новодмитровка под Краснопольем. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По словам Котенка, бойцы ВС РФ также закрепились у окраин расположенного неподалеку от Новодмитровки села Рясное. Кроме того, ведутся бои на восточной окраине села Михайловка.

Военкор также заявляет о прорыве подразделений российской армии в центр села Мирополье и занятии ими восточной и северной части этого населенного пункта. Войска РФ расширили зону контроля к югу от Мирополья, а также начинают охват села Турья с севера.

Также Котенок рассказал о продвижении ВС РФ к Великому Приколу и Петрушовке от освобожденного поселка Миропольское и села Проходы, которое также занято российскими военными.