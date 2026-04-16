Массированная атака ВСУ 16 апреля: погибшие дети и разрушения

Вооруженные силы Украины ударили по российским регионам 207 БПЛА, в результате нападения есть погибшие и раненые. К каким последствиями привела атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, ночью были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники самолетного типа.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Краснодарский край

В результате массированной атаки на Краснодарский край в Туапсе погибли двое детей - 5 и 14 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. (…) По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

По данным главы региона, в Туапсе в результате падения обломков также получили повреждения пять частных и один многоквартирный дом. Многочисленные обломки упали и на территории предприятий в районе морского порта. Разворачивается пункт временного размещения для жителей.

«В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших», — уточнил губернатор.

В свою очередь глава Туапсе Сергей Бойко сообщил о том, что в школах отменены занятия в первую смену, а в детских садах города организованы дежурные группы.

При этом жители Сочи рассказали о том, что слышали от пяти до семи взрывов в разных частях города и видели яркие вспышки со стороны Черного моря. А в аэропорту города предупредили о вводимых ограничениях на полеты в целях безопасности, пишет Sochi1.ru.

«Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют своих пассажиров.

По данным Росавиации, в аэропортах Краснодара и Геленджика также вводились ограничения, но к утру они были сняты.

ДНР

Вечером 15 апреля в результате налета беспилотников Вооруженных сил Украины в Горловке пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, украинские дроны атаковали автобус и автомобиль.

«В результате атаки ударного БПЛА на автобус городского маршрута ранения средней степени тяжести получил мужчина 1962 г. р., пострадали мужчина 1959 г. р. и женщина 1965 г. р. На автодороге Селидово — Украинск при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1988 г.р.», — рассказал он.

Ранее было совершено масштабное нападение БПЛА на Ленинградскую область. По данным экспертов, дроны летели через страны Прибалтики, также их могли запустить с проходящих судов в Финском заливе.