Дроны ВСУ атаковали Севастополь

Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над Севастополем за прошедшую ночь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Атаку ВСУ отразили силы ПВО и Черноморского флота.

«По предварительной информации от Спасательной службы... зафиксирована информация о повреждении окон в 2 частных жилых домах в Балаклавском районе», - написал губернатор в своем канале в Мах.

Как отметил Развожаев, люди не пострадали. Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России ликвидировали 207 украинских дронов, пишет 360.ru.