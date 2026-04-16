$75.2388.73

Развожаев заявил об уничтожении 19 дронов, атаковавших Севастополь

Национальная Служба Новостей

Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над Севастополем за прошедшую ночь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Дроны ВСУ атаковали Севастополь
© РИА Новости

Атаку ВСУ отразили силы ПВО и Черноморского флота.

«По предварительной информации от Спасательной службы... зафиксирована информация о повреждении окон в 2 частных жилых домах в Балаклавском районе», - написал губернатор в своем канале в Мах.

Как отметил Развожаев, люди не пострадали. Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России ликвидировали 207 украинских дронов, пишет 360.ru. 