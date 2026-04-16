Раскрыт маршрут атаковавших Стерлитамак дронов ВСУ

Украинские боевики с помощью БПЛА попытались атаковать Стерлитамак в Башкортостане — удар стал одним из самых дальних, что нанесли ВСУ по территории РФ с начала спецоперации. Как сообщает aif.ru, дроны могли лететь через Казахстан.

В ночь на 15 апреля российские средства ПВО перехватили 85 БПЛА. Утром того же дня глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в регионе также сбили несколько беспилотников ВСУ. Обломки упали на территории одного из производств, случилось возгорание. В результате атаки погиб сотрудник ведомственной пожарной охраны предприятия. БПЛА могли пролететь более 1300 км.

Как отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что беспилотники могли взлететь с территории Украины, а после приземлиться на дозаправку в Казахстане, ведь Стерлитамак находится всего в 300 км от границы с республикой.

«В силу того, что на беспилотниках есть шасси, они могут приземляться на территории Казахстана, заправляться, накапливаться, поскольку это безлюдные районы, и вылетать. Там могут действовать украинские диверсионные группы», — пояснил специалист.

Принимать участие в атаке могли беспилотники Ан-196 «Лютый», которые способны преодолеть расстояние в 2 тысячи км, что позволяет им подобный облет средств противовоздушной обороны.

«Один такой беспилотный комплекс может нести 75 кг взрывчатого вещества», — добавил эксперт.

С утра и в течение всего дня 15 апреля на территории украинских регионов фиксировались взрывы. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и мощных авиабомб. По данным военкоров, целями стали объекты энергетики, склады с боеприпасами и места дислокации украинских подразделений.