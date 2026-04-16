В районе Черного моря обнаружили самолет-разведчик НАТО

Самолет-разведчик НАТО на протяжении приблизительно двух часов проводил разведку у границы с Украиной в районе Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации агентства, Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта города Конья в Турции и пролетел над черноморским побережьем страны. Через воздушное пространство Болгарии самолет прибыл в Румынию, где начал летать кругами недалеко от украинской границы. После полетов самолет-разведчик вновь направился в сторону Болгарии.

Ранее на границе Финляндии и России заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции.

11 апреля российскую границу более семи часов патрулировал американский разведывательный самолет.