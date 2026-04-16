В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

Занятия в школах отменили в Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Бойко уточнил, что занятия также отменены и в других образовательных учреждениях. Кроме того, в детских садах Туапсе организованы дежурные группы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе погибли два ребенка. Еще двое взрослых пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева уточнил, что жертвами стали несовершеннолетние 5 и 14 лет.