Секретный модуль: как американская нейросеть ведет рои дронов на города РФ

Секретный модуль: как американская нейросеть ведет рои дронов на российские города, игнорируя РЭБ
Украинские силы впервые применили против объектов на территории Российской Федерации беспилотные летательные аппараты большой дальности, оснащённые американскими кассетными артиллерийскими снарядами. Целью атаки стали портовые сооружения в Ленинградской области.
Как стало известно SHOT, анализ подавленных дронов показал, что боевая часть беспилотников собирается исключительно из американских комплектующих. В отличие от предыдущих атак, где использовались осколочно-фугасные снаряды (на дронах типа FP-1 и «Лютый»), на этот раз боевая нагрузка осталась практически неповреждённой, что позволило специалистам идентифицировать её содержимое.
Речь идёт о 155-мм кассетном артиллерийском снаряде M864 производства США. Каждый такой снаряд массой 50 кг начинен 72 суббоеприпасами (48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46).
Особую угрозу оружию придаёт «начинка» из систем навигации. Вместе со снарядом используется система машинного зрения Skynode S, разработанная американской компанией Auterion. Этот модуль позволяет дрону самостоятельно доразгоняться и точно выходить на цель даже в условиях полного глушения GPS-сигнала.
По информации канала, дроны заходили на цель через воздушное пространство прибалтийских стран, правительства которых, по имеющимся данным, де-факто открыли своё небо для нанесения ударов по российской территории.
Как расскзал «МК» военный эксперт Роман Качанов, то, что мы видим — это не просто очередной беспилотник. Это принципиально новый уровень угрозы, который требует пересмотра тактики ПВО.
- Снаряд M864 — это стандарт НАТО. В артиллерии его применяют для поражения живой силы и легкобронированной техники на площади. Но на дроне он раскрывается иначе. Сброс 72 «гранат» с высоты превращает защищённый объект (порт, склад, аэродром) в ловушку. Они пробивают броню (M42) и косят личный состав (M46). Радиус поражения одного такого «дрона-матки» огромен.
- Почему мы не можем их просто глушить?
- Система Skynode S — это game-changer (меняющий правила игры инструмент). ВСУ переходят на автономное наведение. Раньше дрон нужно было вести по радио, и мы давили сигнал помехами. Теперь оператор лишь указывает цель на планшете, а нейросеть ведёт дрон сама, ориентируясь по картинке с камеры. Нам придётся учиться сбивать такие цели исключительно средствами поражения (зенитками, «Панцирями», пулемётами), потому что «глушить» их стало почти бесполезно.
- Что делать России?
- Удар по Ленобласти показал, что «ковровая» РЭБ на дальних подступах больше не работает. Нам необходимо срочно внедрять контрмеры. Нужно объединять все радары и оптические станции в единую сеть, чтобы автоматически наводить зенитные установки (ЗУ-23, «Тунгуска», «Панцирь») на эти маленькие цели. Ловить «стаю» визуально или по теплу двигателя, пока она не рассыпала кассеты.
Также России нужны свои системы машинного зрения для перехватчиков дронов. Дрон-истребитель должен сам находить «Skynode» по визуальному образу, а не по радиосигналу.
Если же дроны систематически заходят с территории НАТО (а это установленный факт), Москва имеет полное право потребовать закрытия неба или нанести удары возмездия по аэродромам и пунктам запуска на территории стран Балтии. Терпеть это «открытое небо» дальше — значит, обрекать свои города на хаос.
Враг учится быстрее, чем мы предполагали. Комбинация старой артиллерии США (M864) и нового алгоритмического AI (Skynode) создала оружие, способное бить вглубь нашей территории в обход РЭБ. Это очень тревожный звонок.