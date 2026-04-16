Экс-командир ВСУ вымогал у солдат деньги и угрожал им убийством

Бывший командир ВСУ Дмитрий Глущенко с позывным «Тор» ежемесячно вымогал деньги с солдат своего подразделения. Кроме того, он угрожал отправить их на наиболее опасные участки фронта без обеспечения, сообщили РИА Новости.

Глущенко командовал 4-м стрелковым батальоном 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Вместе с подчинёнными командирами он организовал коррупционную схему.

С каждого солдата требовали около 115 долларов в месяц. В случае отказа бойцам грозили невыносимые условия службы и отправка на передовую без снаряжения.

После того как Глущенко отстранили от должности, он дезертировал, пытаясь избежать уголовной ответственности. Информация о его местонахождении в настоящее время уточняется.