Иностранные наёмники самовольно покидают позиции 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия» из-за высоких потерь в районе Купянска, сообщили представители силовых структур.

Об этом информированный источник рассказал журналистам РИА Новости.

Как следует из публикации, одним из дезертиров стал бразилец Тьяго Мойа Риос, который прибыл на Украину в 2025 году после неудачной политической карьеры на родине. Мужчину вместе с другими латиноамериканскими боевиками отправили на передовую.

Собеседник агентства пояснил, что иностранцы предпочитают самовольное оставление части гибели на поле боя. По его словам, Риос покинул позиции вместе со своими единомышленниками.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что наёмник из Соединённых Штатов прослужил 12 лет в Нацгвардии, но был ликвидирован менее чем через три месяца после появления на Украине в зоне СВО.