Атаку ВСУ отражают в Севастополе

Силы ПВО Черноморского флота отражают украинскую атаку в Севастополе, сбито три воздушные цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, отметил губернатор, гражданские объекты в городе не пострадали.

Он также подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, включая стрелковое оружие. В связи с этим не попавшие в цель пули «с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз». При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки дронов, добавил Развожаев.

Утром 16 апреля губернатор сообщал, что силы ПВО в течение ночи перехватили над городом 19 беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки были повреждены два частных жилых дома в Балаклавском районе, добавил он.

Ранее в Туапсе при атаке БПЛА были повреждены 60 жилых домов.