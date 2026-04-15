Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась паника из-за успехов Вооруженных сил России (ВС РФ) в Сумской области. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что российские военные усиливают контроль над Сумской областью, где они добиваются серьезного продвижения. Поэтому не будет преувеличением сказать о панике в рядах украинских солдат.

«Российские войска вошли в лесную зону непосредственно к северу от города Сумы. Это обеспечивает их бойцам укрытие от украинских беспилотников, позволяя русским начать операции из этого леса против самого города Сумы», — отметил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что ВСУ могут в ближайшее время потерять контроль над городом Сумы. В районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений, отметил Соскин.