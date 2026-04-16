Глава разведки заявил о напряжении на западных границах России

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил обстановку на границе Союзного государства России и Беларуси. Вопрос об этом ему задали журналисты по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.

"Обстановку можно охарактеризовать как очень напряженную", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Прибалтике и Польше идет усиленная милитаризация экономики, военное строительство, развивается мобилизационный потенциал. После того, как и Польша и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин, на их восточных границах начали появляться новые фортификационные сооружения.

"Именно так события развивались и накануне Второй мировой войны, - сказал глава СВР, подчеркнув при этом, что нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада.

Он напомнил, что именно благодаря бойцам Красной армии Польша освободилась от нацизма и от оккупации со стороны нацистской Германии.

"История может повториться", - предупредил Нарышкин.