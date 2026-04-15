В США узнали о секретной подготовке Пентагона к новой военной операции

Американская армия тайно готовится к проведению военной акции на Кубе, пишет USA Today со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

По данным газеты, Пентагон пошел на этот шаг с тем, чтобы своевременно отреагировать на возможное требование президента США Дональда Трампа о проведении операции на территории островного государства.

Журналисты заметили, что источники не посчитали возможным раскрыть детали и масштаб планируемой военной операции.

Напомним, что американский лидер неоднократно высказывался о том, что планирует заняться решением проблемы с Кубой.

В частности, Трамп упоминал островное государство во время выступлений 7, 17, 28 и 30 марта, 13 апреля. По его словам, США «заглянут на Кубу» после «победы» над Ираном.