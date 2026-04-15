Киев узнал о планах России произвести миллионы FPV-дронов

Россия в 2026 году планирует произвести более семи миллионов FPV-дронов. Об этом Украины в своем Telegram-канале.

По оценке Киева, это на три миллиона больше, чем было создано в прошлом году.

15 апреля Министерство обороны РФ объявило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России. В военном ведомстве отметили, что европейские правители втягивают свои страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.

Ранее в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) рассказали, что в Санкт-Петербурге началось серийное производство складных FPV-дронов «Матрешка» с системой донаведения. Коптер получил складные лучи рамы, которые позволяют использовать трубчатый контейнер для беспилотника. Тубус поддерживает заряд батарей «Матрешки» и обеспечивает его подогрев. Поэтому оператор может в короткий срок приступить к использованию дрона.