Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, когда на Украине установится справедливый мир. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Нарышкина, скоро наступит время, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут предпринять организованное сопротивление. Именно после этого придет справедливый мир.

«Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», — сказал он.

Однако некоторые страны Евросоюза и бюрократия выступают против этого, заключил глава СВР.

Ранее Нарышкин предупреждал об угрозе масштабного военного конфликта при размещении западных войск на Украине. По его словам, «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирование конфликта, навязав неприемлемые для России условия.