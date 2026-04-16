Раскрытие местоположения филиалов украинских компаний, производящих дроны и беспилотники в Европе, является прямой угрозой для Великобритании.

Об этом пишет Daily Express.

«Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке», — говорится в материале.

Издание также привело слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что европейцам стоит буквально воспринимать заявление Минобороны страны.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.