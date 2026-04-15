Медведев сделал жесткое предупреждение Европе

Западным странам следует обратить внимание на публикацию Минобороны РФ об европейских промышленных площадках, производящих дроны для Украины, написал в соцсети Х зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В среду, 15 апреля, МО РФ опубликовало список заводов в странах Европы, на которых производятся дроны для Украины.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам этих государств необходимо знать, где располагаются промышленные площадки, а также осознавать, какие риски они несут для населения.

«Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил», — разъяснил Медведев.

Политик отметил, что срок, когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации.

Медведев также саркастически пожелал европейским партнерам «добрых снов».