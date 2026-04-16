Хромой украинец с костылем, которого пытались мобилизовать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»), внезапно излечился и побежал. Кадры с места событий в четверг, 16 апреля, опубликовали на РЕН ТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел в Луцке. На видео видно, как военные ведут хромого мужчину к черной машине. Как только они его отпускают, украинец бросает костыль и бежит с места задержания.

В этот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что сотрудники ТЦК активно выполняют план по мобилизации мужчин в Херсоне, несмотря на сопротивление жителей.

Нередко военкомы применяют силу при задержании. Так, под Ровно на западе Украины при насильственной мобилизации они распылили газовый баллончик в автомобиль, где находилась беременная жена военнообязанного.

4 апреля житель украинской Винницы также напал с ножом на двух сотрудников ТЦК. Инцидент случился при задержании мужчины — военные остановили его, чтобы проверить документы, однако тот достал нож и нанес им несколько ножевых ранений.