В Минобороны рассказали, где собираются украинские беспилотники

В Минобороны России заявили, что филиалы компаний по производству украинских беспилотников расположены в странах Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, беспилотники производят в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Кроме того, комплектующие для БПЛА производят в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

В Минобороны также заявили, что власти нескольких стран Европы приняли решение увеличить производство и поставки БПЛА из-за роста потерь в ВСУ. В ведомстве добавили, что использование этих дронов для атак против России приведет к непредсказуемым последствиям.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — сообщили в Минобороны.

Ранее глава Ленинградской области заявил, что за первые три месяца текущего года в небе над регионом перехватили 250 украинских дронов.