В Минобороны РФ раскрыли, с какой целью ЕС нарастил поставки дронов Киеву

Ряд стран Европы принял решение о наращивании выпуска дронов и последующей отправке их ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что у ВСУ растут потери, проблема с нехваткой личного состава становится все сильнее.

В связи с этим, пояснили в Минобороны, 26 марта лидеры ряда европейских стран приняли решение о «наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России».

Увеличение выпуска дронов для ВСУ будет достигнуто за счет расширения финансирования «украинских» и «совместных» предприятий, расположенных на территории европейских стран, разъяснили в пресс-службе.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве предупредили, что европейцам следует осознать причины, по которым могут возникать угрозы их безопасности, а также узнать, где находятся «украинские» и «совместные» предприятия по выпуску БПЛА и компонентов.

Ранее стало известно, что в июле 2025 года Владимир Зеленский договорился с США о поставках сотен тысяч беспилотников.

В апреле 2026 года правительство Великобритании сообщило, что королевство поставит Украине 120 тыс. беспилотников различных типов в 2026 году.

В кабмине заметили, что БПЛА были произведены на промышленных площадках Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics, Лондон выделил на них £3 млрд.

Норвежское правительство рассказало, в свою очередь, что будет стимулировать более тесное сотрудничество с Украиной, развивать новые технологии и наращивать производство дронов для ВСУ.