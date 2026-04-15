$75.2388.73

Рютте пожаловался на непропорциональное распределение расходов на Украину

Расходы среди государств-членов НАТО на финансирование Украины распределяются непропорционально. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании «Рамштайна» 15 апреля, пишет «Европейская правда».

Рютте пожаловался на непропорциональное распределение расходов на Украину
«Глядя на саммит НАТО в Анкаре, мы также должны достичь прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины. Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда», – подчеркнул Марк Рютте.

Также на заседании Рютте также сообщил, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине $60 млрд военной помощи дополнительно к кредиту Евросоюза в размере €90 млрд. По его словам, финансирование Украины будет сосредоточено на противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности.

15 апреля СМИ сообщили о том, что Британия в 2026 году планирует поставить Украине не менее 120 тысяч беспилотников.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США.

Ранее в ЕС предупредили, что выдача кредита Украине затянется.