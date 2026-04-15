Рютте пожаловался на непропорциональное распределение расходов на Украину

Расходы среди государств-членов НАТО на финансирование Украины распределяются непропорционально. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании «Рамштайна» 15 апреля, пишет «Европейская правда».

«Глядя на саммит НАТО в Анкаре, мы также должны достичь прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины. Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда», – подчеркнул Марк Рютте.

Также на заседании Рютте также сообщил, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине $60 млрд военной помощи дополнительно к кредиту Евросоюза в размере €90 млрд. По его словам, финансирование Украины будет сосредоточено на противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности.

15 апреля СМИ сообщили о том, что Британия в 2026 году планирует поставить Украине не менее 120 тысяч беспилотников.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США.

Ранее в ЕС предупредили, что выдача кредита Украине затянется.