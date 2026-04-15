Минобороны заявило о втягивании европейских стран в войну с Россией

Европейские правители производством БПЛА для Киева втягивают страны в войну с Россией.

Об этом заявило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные решения расцениваются Москвой как шаг, ведущий к резкой эскалации.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи для Киева. Известно, что Украина получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.