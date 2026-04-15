Достаточно удара гиперзвуковых ракет: Минобороны РФ  выступило с предупреждением

Минобороны РФ опубликовало официальное заявление о том, что правительства стран ЕС, Великобритании, Турции и Израиля приняли решение о наращивании производства и поставок Украине беспилотных летательных аппаратов для ударов по территории нашей страны.

«Действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией» - говорится в документе.

Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Надо полагать, что Минобороны РФ оперирует данными разведки. Согласно им, руководство целого ряда европейских стран решили нарастить объёмы производства ударных беспилотников, поставляемых Украине. Речь идёт не о малых дронах, применяемых непосредственно на линии боевого соприкосновения, а о беспилотных летательных аппаратах, способных преодолевать большие расстояния и наносить удары по удалённым от границы российским городам и регионам.

Это решение западных правительств продиктовано тем, что рост потерь и усугубляющаяся нехватка живой силы у ВСУ не позволяют украинскому командованию успешно сдерживать наступление вооружённых сил России. На таком фоне они решили прибегнуть к ассиметричным мерам.

Как указывается в заявлении Минобороны РФ, увеличение выпуска дронов для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран якобы «украинских» и «совместных» предприятий, производящих ударные беспилотники и комплектующие элементы к ним.

В этой связи напомним, что буквально несколько дней назад (11 апреля) глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) открыто признал, что в вопросе создания беспилотников Украина «полностью зависит от других стран». То есть, в данном случае даже в стане врага признаётся решающая роль западных спонсоров киевского режима в обеспечении ВСУ наиболее важным для них оружием.

Наше Минобороны особо подчёркивает, что воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» дронов ведет к непредсказуемым последствиям. Что это означает в переводе с дипломатического языка, всем, наверное, понятно.

Решение правительств западных стран в заявлении расценивается «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины». Вниманию европейской общественности адресовано предупреждение о том, что вместо заботы о безопасности своих граждан, западные правительства всё быстрее втягивают свои государства в войну с Россией.

Дабы не сводить всё к общим рассуждениям, Минобороны РФ опубликовало подробный перечень предприятий с их конкретными адресами в городах Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Польши, Чехии, Латвии, Литвы, Турции и Израиля. Половина перечисленных в списке производств формально значится филиалами украинских оборонных предприятий, другая половина производит для украинских беспилотников комплектующие.

Список сопровождается пояснением: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску беспилотников и компонентов для Украины на территории своих стран».

Иными словами, прослеживается прямой намёк на то, что жить по соседству с означенными в списке адресами может быть смертельно опасно. Ведь, по большому счёту, производимое там оружие используется против наших мирных жителей, поэтому представляется вполне справедливым, чтобы и европейцы ощутили всю гамму чувств от раздающихся рядом с их домами взрывов. Нет, пока не ядерных, конечно. Достаточно будет прилётов гиперзвуковых ракет, от которых у натовского ПВО пока ещё нет никакого противоядия…