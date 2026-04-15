В ДНР назвали ответственного за нарушение пасхального перемирия

Правительство Украины могло как закрыть глаза на действия ВСУ, так и непосредственно отдать приказ об ударах по российским военным во время пасхального перемирия, рассказал в беседе с News.ru участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание на его слова и пообещал «действовать зеркально».

Гагин подчеркнул, что боевики ВСУ открыто нарушали перемирие, применяли оружие по всей линии соприкосновения. Он уточнил, что использовалось не только стрелковое оружие, но и тяжелые беспилотники.

Кроме того, уточнил советник главы ДНР, украинские военные били по тылу, наносили удары по гражданским лицам.

«Если Зеленский не в силах обеспечить выполнение приказов своей армии, это говорит, что он не настоящий президент. Хотя я думаю, что он обо всем знал и сам давал указания», — разъяснил Гагин.

По его данным, Киев всегда наносит удары в спину в том случае, если Москва идет навстречу, соглашается на перемирие. На фоне этого, подчеркнул военный эксперт, договариваться с украинским правительством о чем-либо бесполезно.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинские солдаты и офицеры 6558 раз нарушили пасхальное перемирие.

В частности, ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских военных, 5884 раза использовали дроны различных типов.

СМИ раскрыли, что натворила Украина во время пасхального перемирия

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, российская армия соблюдала режим прекращения огня, подразделения оставались на занятых рубежах и позициях.