Командование США рассказало о потерях в конфликте с Ираном

Центральное командование США официально признало гибель 13 американских военных в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По словам официального представителя Центрального командования ВС США капитана первого ранга Тима Хокинса, в ходе операции в Иране пострадали не менее 399 американских военных. При этом, 354 из них уже вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Напомним, что согласно Организации экстренной медицинской помощи Ирана, за 40 дней конфликта с США погибло 3 375 иранцев.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил президент США Дональд Трамп, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. 7 апреля США объявили о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля между сторонами конфликта прошло несколько раундов переговоров в Исламабаде, но США и Иран не смогли достичь соглашения из-за ряда противоречий.

Ранее Трамп назвал операцию против Ирана «спасением» стран Ближнего Востока.