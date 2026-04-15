Несмотря на предпринятые усилия президента Украины Владимира Зеленского, российские военные продолжают наступление на ореховском направлении. Об этом в беседе с aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, украинский лидер перебросил на ореховский участок элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также силы специальных операций «Альфа». Данное направление является достаточно сложным участком, так как украинские бойцы используют для создания укреплений линию обороны советских времен, где много подземных объектов и железобетонных сооружений.

Однако российские военнослужащие успешно продвигаются вперед и зачищают территорию, утверждает Рогов.

Ранее спикер ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство столкновений происходит на гуляйпольском направлении конфликта.