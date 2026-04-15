Названы ближайшие цели ВС РФ после взятия Волчанских Хуторов

Российские подразделения, взявшие под контроль харьковское село Волчанские Хутора, могут продолжить из него наступление в направлении четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

По его словам, ближайшие возможные цели — села Покаляное, Зыбино, Караичное и Волоховка. Караичное и Волховка находятся рядом с перекрестком, который важен для логистики противника в районе границы с Белгородской областью.

«Наш контроль над этими населенниками существенно затруднит для противника возможность бить вглубь российской территории», — заявил Коц.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Волчанских Хуторов в Харьковской области. Успеха на участке смогли добиться подразделения группировки войск «Север».