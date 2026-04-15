Военный оценил шансы немцев на создание аналога «Гераней»

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Германия не способна создать конкурента дрону «Герань». Об этом сообщает News.ru.

Ранее немецкая компания объявила о получении крупного заказа на производство «тысяч тяжелых ударных дронов с искусственным интеллектом» для Украины. Сообщалось, что правительство Германии обеспечит финансирование производства.

В компании заявляли, что речь идет о беспилотниках с различными конфигурациями крыльев - X-образными и дельтаобразными. Матвийчук заявил, что в Германии не смогут произвести аналог «Гераней».

«Даже самая лучшая копия всегда чем-то отличается от подлинника. Оригинал имеет очень много секретов, загадок и тому подобное», - подчеркнул военный.

Он добавил, что к новым дронам все равно необходимо относиться серьезно. Матвийчук указал, что немецкая промышленность несет убытки, поэтому она может переориентировать автомобильные цеха на сборку беспилотников.