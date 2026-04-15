Днем в среду, 15 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении дронов ВСУ перехватчиками «Бумеранг». В этот же день появилась информация об операции Т-80БВМ в Харьковской области.

Удар «Бумеранга»

Российские FPV-перехватчики «Бумеранг» нанесли удары по дронам ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны РФ. В результате были уничтожены украинские тяжелые коптеры и разведывательные дроны.

Удар «Гиацинта-С»

Самоходная установка «Гиацинт-С» уничтожила пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Установка нанесла по объекту серию ударов 152-миллиметровыми снарядами. Стрельба велась с расстояния в 28 километров.

Операция Т-80

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорные пункты ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Также были ликвидированы скопления ВСУ в опорных пунктах.

Удар по плацдарму ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что плацдарм ВСУ в Черниговской области попал под удар: в регионе были поражены военные склады, узлы ПВО и логистика ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, удар пришел по объектам ВСУ в районе Чернигова и Городни. Он заявил, что оттуда могли готовиться атаки по российской территории.

Операция в Сумской области

Также Лебедев сообщил, что в Сумской области были поражены места скопления ВСУ и их техники, а также украинская логистика в приграничных районах. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, под удар попали объекты ВСУ под Ахтыркой, Верхней Сыроваткой, Сумами, Тростянцем и в Сумском районе.