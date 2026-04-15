Сводка СВО за день 15 апреля: операция «Бумерангов» и удар по плацдарму ВСУ
Днем в среду, 15 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении дронов ВСУ перехватчиками «Бумеранг». В этот же день появилась информация об операции Т-80БВМ в Харьковской области.
Удар «Бумеранга»
Российские FPV-перехватчики «Бумеранг» нанесли удары по дронам ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны РФ. В результате были уничтожены украинские тяжелые коптеры и разведывательные дроны.
Удар «Гиацинта-С»
Самоходная установка «Гиацинт-С» уничтожила пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Установка нанесла по объекту серию ударов 152-миллиметровыми снарядами. Стрельба велась с расстояния в 28 километров.
Операция Т-80
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорные пункты ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Также были ликвидированы скопления ВСУ в опорных пунктах.
Удар по плацдарму ВСУ
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что плацдарм ВСУ в Черниговской области попал под удар: в регионе были поражены военные склады, узлы ПВО и логистика ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты».
По данным Лебедева, удар пришел по объектам ВСУ в районе Чернигова и Городни. Он заявил, что оттуда могли готовиться атаки по российской территории.
Операция в Сумской области
Также Лебедев сообщил, что в Сумской области были поражены места скопления ВСУ и их техники, а также украинская логистика в приграничных районах. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По данным Лебедева, под удар попали объекты ВСУ под Ахтыркой, Верхней Сыроваткой, Сумами, Тростянцем и в Сумском районе.