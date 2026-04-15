ВС РФ расширяют зону контроля под Красным Лиманом

Российские войска расширили зону контроля в районе сел Ильичовка и Брусовка под Красным Лиманом (ДНР). Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что ВС РФ продолжают продвигаться под Красным Лиманом. Российские артиллеристы и штурмовики вытесняют ВСУ за озера, расположенные вдоль устья Северского Донца.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал ТАСС, что ВСУ бросают в бои к Красному Лиману «пушечное мясо» - мобилизованных украинцев, а также «элитные подразделения нацистов и фашистов». Марочко подчеркнул, что ВСУ «не жалеют личный состав».

Подполковник также рассказывал, что на западе от села Диброва - лесистая местность, которую нужно постоянно зачищать. По его словам, там огромное количество так называемых лисьих нор, в которых прячутся ВСУ.