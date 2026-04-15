Европу уличили в попытке создать военный союз с Украиной

Европа может попытаться создать военную организацию по образцу НАТО и постараться включить туда Украину. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Он отметил, что вопрос о создании альтернативы НАТО, в которой не будет США, возник из-за того, что американский лидер Дональд Трамп выражает крайнее недоверие и недовольство странами ЕС.

«А Европа готовится к войне с Россией. Поэтому, если будут создавать такую военную организацию, безусловно, они постараются включить туда и Украину. Никаких сомнений в этом нет», — сказал Соболев.

Отдельный альянс США и Украины депутат считает маловероятным. Он отметил, что у Трампа сейчас много собственных проблем, вроде Канады и Ближнего Востока, из-за чего дополнительные «головные боли» ему не нужны.