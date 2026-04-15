Основная задача Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня — это минимизация потерь, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Основная задача — это минимизация потерь, без которых ни одна война не обходится. Воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались. Людей своих беречь

«Мы продвигаемся. Слава богу, с ЛНР мы вопрос решили. Сейчас Донецкую народную республику (ДНР) потихонечку [освобождаем]. Сейчас важная задача — Славянск. Оттуда полностью оперативный простор раскрывается», — поделился Колесник.

Также депутат рассказал, что Вооруженные силы России выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Сум.

«Мы расширяем серую зону, чтобы нас не доставала артиллерия и была возможность, пока летят их БПЛА, сбить их по дороге. То есть нормально войска продвигаются в заданном порядке по всей линии фронта», — заключил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут в ближайшее время потерять контроль над городом Сумы.

Как подчеркнул эксперт, в районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений. Однако, по его словам, президент страны Владимир Зеленский сосредоточен не на этом, а на вопросах конфликта на Ближнем Востоке.