Схроны замедленного действия: раскрыта тактика отступления ВСУ

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ создают схроны с оружием перед бегством, чтобы затем использовать их для терактов. Об этом он рассказал News.ru.

По словам Рогова, еще с 2022 года ВСУ создают подземные схроны оружия, когда покидают позиции. Он подчеркнул, что времени, чтобы забрать припасы, у ВСУ обычно нет.

«В неочевидном ключе они оставляются украинцами, чтобы потом использовать для терактов», - заявил Рогов.

По его словам, именно этим можно объяснить найденную российскими военными взрывчатку в Димитрове. Рогов отметил, что ее могли оставить для диверсантов.

«Напомню, ВСУ любят подобным образом действовать, уничтожая те же мосты», - заключил Рогов.

Власти ДНР ранее сообщили, что при бегстве из Димитрова ВСУ бросили в городе партию авиационных бомб. Также на бывшей украинской позиции обнаружили зажигательные снаряды.