Страна НАТО выступила против Израиля и США: расширение конфликта и «политическая игра»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю военной операцией на фоне действий израильских военных на палестинских территориях и в Ливане. Решится ли член НАТО на прямое столкновение, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Тель-Авив в том, что тот вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, и подчеркнул, что Турция «может войти в Израиль» и ничто не мешает ей это сделать.

Попытка удержать позиции

Однако военные эксперты усомнились в том, что Турция действительно развяжет боевые действия против Израиля. Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев напомнил, что Эрдоган уже угрожал «выгнать израильтян из Сирии», но так и не ввел войска.

«Эти высказывания больше похожи на попытку удержать лидерские позиции в Турции», — пояснил он.

По его мнению, главная цель Эрдогана — это внутренняя политическая игра, так как Турция пытается не потерять лицо на фоне решительных действий Ирана.

В свою очередь советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников напомнил о членстве Турции в НАТО и, как следствие, военно-технической зависимости страны от США.

«Для начала им необходимо получить военную независимость от Соединенных Штатов, так как на турецкой базе Инджирлик США хранят арсенал ядерного оружия», — заметил он.

При этом, по его словам, угрозы Эрдогана могут быть связаны с ностальгией по имперскому прошлому, так как территория Израиля когда-то входила в Османскую империю.

Расширение конфликта

Несмотря на скепсис в отношении прямого участия Турции, эксперты предупреждают о более опасной тенденции, которую не осознают Израиль и США, — разрастании конфликта на Ближнем Востоке.

Они обратили внимание на то, что в противостояние с Израилем уже де-факто втянуты Ливан (в лице «Хезболлы») и Йемен (хуситы).

«Весь континент погружается в глобальный конфликт. И на сегодняшний день этого в должной мере не осознают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки», — подытожил Олег Иванников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани.

11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно.