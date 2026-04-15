Страна НАТО выступила против Израиля и США: расширение конфликта и «политическая игра»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю военной операцией на фоне действий израильских военных на палестинских территориях и в Ливане. Решится ли член НАТО на прямое столкновение, разбиралась газета «Аргументы и факты».
Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Тель-Авив в том, что тот вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, и подчеркнул, что Турция «может войти в Израиль» и ничто не мешает ей это сделать.
Попытка удержать позиции
Однако военные эксперты усомнились в том, что Турция действительно развяжет боевые действия против Израиля. Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев напомнил, что Эрдоган уже угрожал «выгнать израильтян из Сирии», но так и не ввел войска.
«Эти высказывания больше похожи на попытку удержать лидерские позиции в Турции», — пояснил он.
По его мнению, главная цель Эрдогана — это внутренняя политическая игра, так как Турция пытается не потерять лицо на фоне решительных действий Ирана.
В свою очередь советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников напомнил о членстве Турции в НАТО и, как следствие, военно-технической зависимости страны от США.
«Для начала им необходимо получить военную независимость от Соединенных Штатов, так как на турецкой базе Инджирлик США хранят арсенал ядерного оружия», — заметил он.
При этом, по его словам, угрозы Эрдогана могут быть связаны с ностальгией по имперскому прошлому, так как территория Израиля когда-то входила в Османскую империю.
Расширение конфликта
Несмотря на скепсис в отношении прямого участия Турции, эксперты предупреждают о более опасной тенденции, которую не осознают Израиль и США, — разрастании конфликта на Ближнем Востоке.
Они обратили внимание на то, что в противостояние с Израилем уже де-факто втянуты Ливан (в лице «Хезболлы») и Йемен (хуситы).
«Весь континент погружается в глобальный конфликт. И на сегодняшний день этого в должной мере не осознают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки», — подытожил Олег Иванников.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани.
11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно.