Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что дроны ВСУ могли лететь в сторону Стерлитамака над территорией Казахстана - с «непривычного направления». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Утром 15 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о «террористической атаке БПЛА» в регионе. Несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Хабиров заявил, что обломки упали на территорию одного из предприятий, начался пожар.

Позже Хабиров сообщил, что в результате атаки на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

Кондратьев указал, что Стерлитамак расположен в 300 километрах от границы с северной частью Казахстана. Он подчеркнул, что эти районы «очень слабо заселены».

«И у меня есть гипотеза о том, что беспилотники для атаки на объекты в Башкортостане летят над территорией Казахстана», - заявил эксперт.

Сопротивление восстало и «гасит ВСУ»: вспыхнуло самое неожиданное направление фронта

Он отметил, что украинские беспилотники «Лютый» оснащены шасси, поэтому они могут приземляться на территории Казахстана, заправляться, «накапливаться» и вылетать из безлюдных районов. Кондратьев предположил, что в Казахстане могут действовать диверсионные группы ВСУ.