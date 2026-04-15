Самое неожиданное направление фронта в зоне спецоперации неожиданно вспыхнуло. Как сообщает «Царьград», сопротивление восстало и «гасит ВСУ», причем речь идет не о единственном случае неповиновения украинцев в тылу, а о самом настоящем хаосе.

Сопротивление мирных жителей

Известный медийный боевик ВСУ с позывным «Мучной» пожаловался на организованное сопротивление в районе Константиновки. Местные жители, переселившиеся на окраины, отказались от эвакуации на территорию Украины. Они не только ждут ВС РФ, открыто демонстрируя российскую символику, но и мешают украинским военным.

«Это дополнительный риск для наших подразделений: такие элементы могут срывать перемещения, корректировать или просто создавать информационный шум», — заявил он.

В интернете тем временем распространяются кадры города с дронов — видны масштабные разрушения, разбитая техника и горящие дома. Украинские аналитики наблюдают за происходящим с ужасом, понимая, что Киев продолжает гнать людей в один конец без права на жизнь.

Припоминаются и обмены телами, которые вскрывают реальное соотношение потерь — всего было обменяно 23 тысячи бойцов ВСУ против 1,7 тысячи военных ВС РФ. При этом ранее уже отмечалось, что в российских моргах лежат десятки тысяч тел украинских солдат, которые Киев отказывается забирать из-за проблем с выплатами и паникой среди населения.

Продвижение в Сумской области

Внезапное наступление ВС РФ на сумском направлении продолжается. Удар был нанесен с такой силой, что не признать продвижения не смогли ни украинцы, ни американцы. В частности, рывок фиксируется в Краснопольском районе.

«Мы привыкли с вами видеть оттуда цифры: пара километров квадратных взята, пять квадратных километров, и то это бывает редко. А тут украинские картографы нарисовали нам, знаете, сколько? Более 60 кв. км», — заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев.

При этом эксперт поясняет, что то, что украинские ресурсы обозначают как серую зону, в действительности является зоной действия российских штурмовиков, где «железобетонного» контроля пока нет. На поверку это чаще всего означает переход территории на вторую линию обороны.

Систему ПВО Украины признали «дырявой»

Украинцы также признают рост потерь живой силы на фоне резкой смены тактики ВС РФ. Российские военные открыли охоту на мобильные огневые группы ВСУ с помощью «Гераней», а также получили задачу приоритетно уничтожать украинскую пехоту.