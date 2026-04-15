Российские военные взяли в плен морпехов из 36-й отдельной бригады ВСУ на константиновском направлении (ДНР). Об этом рассказали «Аргументы и факты».

По данным газеты, трое украинских морпехов попали в плен к военным российской группировки войск «Юг». Украинцы заявили, что остались на передовой без продовольствия и боеприпасов, поэтому решили покинуть позиции.

По словам морпехов, они направлялись к одному из соседних подразделений ВСУ, но случайно вышли к позициям российских военных.

Российский пулеметчик с позывным «Беркут» ранее рассказал, что ВС РФ за 30 минут выбили десятерых солдат ВСУ с опорного пункта в Запорожской области. Пулеметчик отметил, что ВС РФ заняли опорный пункт в селе Луговское. По его словам, трое украинских солдат были взяты в плен.