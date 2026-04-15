Осло и Киев договорились о выпуске БПЛА в Норвегии

Норвегия и Украина достигли договорённостей о совместном производстве дронов. Об этом сообщила пресс-служба правительства скандинавского королевства.

Стороны достигли условностей в рамках переговоров премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли накануне.

По данным пресс-службы, Стёре и Зеленский намерены предпринять шаги для стимулирования более тесного сотрудничества между военно-промышленными комплексами двух стран с целью развития новых технологий и наращивания производства дронов.

По итогам встречи стороны заключили совместную декларацию о продвинутом сотрудничестве в сферах обороны и безопасности.

Норвежские специалисты рассчитывают изучить украинские технологии, что позволит украинским производителям дронов в долгосрочной перспективе обеспечивать безопасность и спрос на эти технологии в Норвегии, говорится в заявлении.

Кроме прочего, стороны намерены поддерживать промышленные компании в развитии общей военно-промышленной и технологической базы, в том числе совместного производства, разработок и развертывания децентрализованных производственных возможностей на Украине и в Норвегии.

Норвегия является одним из ключевых доноров Украины: с 2023 года Осло выделил Киеву многомиллиардную военную помощь, включая системы ПВО, артиллерию и финансирование закупок оружия.