«Насильственная блокада» и эскалация: что может изменить положение ВСУ на фронте

Улучшить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой способно только непосредственное участие стран-членов НАТО, что может спровоцировать «большую войну» в Европе. Об этом заявил News.ru политолог Александр Рар.

По его словам, сейчас для изменения ситуации нужно прямое вмешательство союзников Украины.

«А они — члены НАТО. Насильственная блокада российских кораблей в Балтийском море силами альянса, поставка ракет Taurus Киеву и создание совместных немецко-украинских вооруженных заводов может привести к серьезной эскалации и, увы, настоящей большой войне в Европе», — констатировал Рар.

Ранее стало известно, что Германия профинансирует закупку для Вооруженных сил Украины нескольких сотен ракет для комплексов Patriot. Кроме того, за счет средств Берлина Украине будут поставлены дополнительные пусковые установки для зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Также Киев и Берлин договорились о 300 млн евро инвестиций в наращивание производства дальнобойных украинских вооружений и о запуске совместного производство дронов.