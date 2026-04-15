Армия РФ заняла еще одну территорию в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом заявил связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации канала, успеха добились подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». В ходе ожесточенных боев они смогли выбить боевиков 113-й бригады теробороны и 157-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что сражение за село длилось в течение нескольких месяцев. ВСУ рассчитывали использовать населенный пункт как плацдарм для наступления на Волчанск. 14 апреля украинская армия пыталась помешать наступлению ВС РФ в Волчанских Хуторах, задействовав боевиков элитного 48-го разведывательного батальона ВСУ, однако российские военные их уничтожили.