Глава Башкирии заявил о «террористической атаке» дронов на республику

Башкортостан подвергся «террористической атаке» украинских беспилотников, несколько из них сбили над промышленной зоной Стерлитамака.

Об этом в среду, 15 апреля, заявил глава региона Радий Хабиров.

— Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем, — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Всего за ночь 15 апреля над российскими регионами силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА.

Этой же ночью Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы прогремела серия взрывов. Как рассказали очевидцы, грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжался около 15 минут.