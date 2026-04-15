В украинском регионе повреждена портовая инфраструктура
Портовая инфраструктура получила серьёзные повреждения в Одесской области на юге Украины. Как сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале, в результате инцидента были повреждены, в частности, складские помещения, и на объектах вспыхнули пожары. Информация о возможных пострадавших и точных масштабах разрушений на данный момент не уточняется, оперативные службы работают на месте происшествия.
Кипер написал, что удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, после чего было зафиксировано возгорание. Ранее появлялась информация о взрывах в городе Измаил, который расположен на юго-западе Одесской области. Именно в этом районе находится один из ключевых портов региона, играющий важную роль в логистике и экспортных операциях
Данные об ударе подтвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Ведомство проинформировало о нанесении ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые привели к возгоранию в одном из портов Одесской области. В сообщении ГСЧС, опубликованном в Telegram, уточняется, что в результате ударов возникли пожары на территории портовой инфраструктуры.
Повреждение складских помещений может негативно сказаться на работе порта, который используется в том числе для перевалки зерновых и других товаров.
Детали о том, какие именно объекты были повреждены и какой урон нанесён портовой деятельности, пока не разглашаются.