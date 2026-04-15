В России помощь ФРГ Украине сравнили с кислородным баллоном для больного

Согласованный Берлином и Киевом оборонный пакт на 4 миллиарда евро похож на свежий кислородный баллон для больного, но надолго этих денег не хватит. Такое мнение высказал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

Ранее стало известно, что Германия профинансирует закупку для Вооруженных сил Украины нескольких сотен ракет для комплексов Patriot. Кроме того, за счет средств Берлина оборонный концерн Diehl Defence поставит Украине дополнительные пусковые установки для зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Также Украина и ФРГ договорились о 300 млн евро инвестиций в наращивание производства дальнобойных украинских вооружений и о запуске совместного производство дронов.

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин обратил внимание на то, что пока неясно, где именно Германия собирается закупить ракеты для Patriot.

«А вот появление на Украине 36 собственно немецких ЗРК IRIS-T — это потребует от нас дополнительных ответных усилий. Они же пытаются выбивать наши ПВО. Сейчас идет борьба на истощение — кто у кого больше выбьет», — пояснил он.

При этом, по словам эксперта, российские военные уничтожают сейчас больше, чем Запад дает Киеву.

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день можно сравнить с больным, которому Берлин «пододвинул свежий кислородный баллон, чтобы искусственную вентиляцию легких стабилизировать». Но поставок средств противовоздушной обороны хватит «месяца на два», уверен Подберезкин.

«А история с производством дальнобойных дронов — неприятная новость, но такие новости появляются не впервые. Система противодействию дронам у нас, в общем, совершенствуется практически непрерывно. И антидроновая работа — это же не только работа наземных и морских ПВО, но и авиации», — пояснил директор центра военно-политических исследований.

Эксперт также констатировал, что больному по имени Украина своих ресурсов уже не хватает, но «не катастрофически пока».