Зеленский признал критический дефицит ракет Patriot на Украине

Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ZDF заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке Украина столкнулась с таким дефицитом ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Если война (на Ближнем Востоке) продлится дольше, для Украины будет меньше оружия... У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда».

Зеленский также сказал, что США стали уделять Украине меньше внимания в связи с обострением конфликта с Ираном. По его словам, американское оружие и ракеты теперь в приоритете для собственных нужд США.

Ранее Зеленский заявлял о возможных проблемах с получением вооружения из-за того, что часть ракет требуется самим США для операции против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные испытывают тревогу из-за возможного дефицита боеприпасов.

Киев собирается обратиться к Конгрессу США с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot.

Американские склады сталкиваются с нехваткой этих комплексов из-за ирано-израильского конфликта.