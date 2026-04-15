ВСУ засели в бункерах СССР: «непростое» продвижение российской армии

Ореховское направление, на котором сейчас продвигаются вперед российские подразделения, является сложнейшим участком запорожского фронта. О том, с какими вызовами столкнулись ВС России, рассказал «Аргументам и фактам» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, основной проблемой является то, что Вооруженные силы Украины взяли за основу линию обороны советских времен, подготовленную на случай ядерных ударов.

«Много подземных объектов, много серьезных железобетонных сооружений. Сюда переброшено большое количество техники, которая зачастую, например, скрывается в подземных овощехранилищах. В них высота такая, что туда спокойно заезжает даже танк», — пояснил председатель комиссии ОП РФ.

Он также отметил, что украинские войска заложили «миллионы мин» на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое. При этом укрытия натовской техники найти с воздуха крайне сложно.

Также командование Вооруженных сил Украины стянуло на этот участок наиболее подготовленные подразделения, в том числе силы специальных операций «Альфа» и элиту СБУ. Однако, несмотря на это, наступление ВС РФ продолжается, на днях был освобожден населенный пункт Мирное, который находится между Ореховом и Гуляйполем.

Ранее Владимир Рогов отметил, что с площадок на ореховском направлении Вооруженные силы Украины атакуют дронами города на юге России. По его словам, именно отсюда беспилотники летят как на освобожденную часть Запорожской и Херсонской областей, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область.